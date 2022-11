Coupe du monde 2022 au Qatar: Vincenzo Ciuro et Marc Delire débarquent sur... Sudinfo.be avec «Dans le vestiaire»

Ce sera une des « attractions » médiatiques à découvrir durant ce Mondial : RTL va proposer, tous les soirs, un talk autour de la compétition au Qatar. Entre 22h et 22h45, Vincenzo Ciuro sera aux commandes de « Dans le vestiaire ». Autour de sa table : Anne Ruwet, Silvio Proto, Thomas Chatelle, Johan Walem, Frédéric Gounongbe et... Marc Delire, dont le transfert de la RTBF à RTL a fait grand bruit.

Une émission qui alliera débats, défis des invités, ainsi que les interventions de supporters. Emiliano Bonfigli interviendra également depuis le Qatar. Il y en aura pour tous les goûts.

Lire aussi> «Je ne pensais pas que la RTBF allait me mettre dos au mur en me demandant de choisir»: voici les coulisses du départ surprise de Marc Delire pour RTL

« Une nouvelle manière de débriefer l’actualité des Diables durant leur compétition mais aussi les autres matchs du jour en toute décontraction » : telle sera la promesse de RTL durant ce mois de compétition.

Ce talk « Dans le vestiaire » sera disponible sur l’application RTL Play (disponible sur smartphones, tablettes, Androïd et Apple TV). Et sur... www.sudinfo.be. Chaque soir, nous diffuserons donc en direct le talk de RTL sur nos sites internet et notre application Sudinfo. A ne pas manquer et à découvrir dès ce dimanche 22h!

