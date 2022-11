Pierre de Maere, révélation belge de l’année : « J’estime être un très mauvais chanteur »

C’est une vraie surprise. Je ne m’y attendais pas, et ce n’est pas de la fausse humilité. Je pensais que Mentissa allait être la gagnante. Je l’adore, elle l’aurait mérité. Ce prix, c’est un accomplissement dans mon parcours et un réel symbole. Je le vois à la télé depuis que je suis gosse. Avec ma cousine, on se réunissait chaque année pour regarder la cérémonie. C’était notre tradition. On rêvait devant Shy’m, Katy Perry et The Black Eyed Peas. Aujourd’hui, c’est hallucinant d’avoir ce trophée entre les mains. Sans le vouloir, je suis parvenu à développer une communauté assez ardue. Je suis vraiment reconnaissant.

Chaque bon signal est à prendre. Je ne sais pas si ce prix va changer ma vie, mais pour mon label, c’est une grande satisfaction car il nous servira à défendre mon projet. Et puis, je serai fier de me réveiller chaque matin à Walhain et de voir ce trophée orner dans ma chambre. Mon travail a porté ses fruits, et c’est un soulagement.

Vous serez à jamais le premier gagnant de cette catégorie…

Ça c’est incroyable ! La Belgique possède de nombreux artistes talentueux. C’est important que cette catégorie existe afin de les mettre davantage en avant.

Votre premier album sortira en début d’année prochaine. Comment le définiriez-vous ?

C’est un album qui va beaucoup plus loin, aussi bien dans la musicalité que dans la profondeur des textes. Mon EP annonçait déjà une signature vocale et un amour pour les productions chiadées. Ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais j’affirme désormais une couleur de production propre à moi-même. Le résultat est plus sombre avec des morceaux plus durs où j’évoque l’amour sous toutes ses coutures. Ce disque a été réalisé dans la précipitation, mais ça ne se ressent finalement pas.

Vous l’avez confectionné avec la complicité de votre frère Xavier.

Oui, et c’est un immense avantage ! Je sais qu’il n’y aura jamais de trahison entre nous. Avec lui, je n’ai pas besoin de parler. On se comprend directement. Et puis, ce n’est pas un technicien que l’on paye à l’heure. On peut travailler ensemble jusqu’au bout de la nuit. Il me force à me surpasser.

Vous dites avoir besoin de reconnaissance. Comment l’expliquez-vous ?

Ce n’est pas maladif, mais j’ai toujours besoin de prouver que je suis talentueux, et ce malgré l’amour que me portent mes parents. Si mon album ne fonctionne pas, ça me rendrait vraiment triste, mais je n’y pense pas vraiment. Ce serait contreproductif. J’ai surtout peur que ça entache mon image.

Le succès du titre « Un jour je marierai un ange » a été fulgurant, notamment grâce à Tik Tok. Avez-vous peur de n’être l’artiste que d’un seul tube ?

À 100% ! C’est une crainte que j’évoque souvent avec les membres de mon équipe. « Un jour je marierai un ange » a eu une petite vie sur les radios nationales, aussi bien en France qu’en Belgique, avant d’exploser sur Tik Tok. Cette plateforme est tellement aléatoire. J’ai l’impression d’être un accident heureux. Je pense que les gens ont aimé la tendresse des mots que j’ai utilisés. Je me demande si je connaitrais un jour un tube aussi fort que celui-ci. J’essaie de ne pas trop y penser car je vais peut-être devoir attendre 10 ans.

Vous appréhendez de devoir chanter ce titre sur la scène des NRJ Music Awards ?

Oui, j’appréhende ma prestation plus que le reste, surtout d’un niveau vocal. J’estime être un très mauvais chanteur. Je n’écris pas si mal mes chansons, mais je me trouve faible vocalement. Je suis toujours à bout de souffle après une performance. J’aime les concerts, mais c’est très dur pour moi physiquement. Je suis plutôt du genre à m’écouter chanter pour éviter de faire une fausse note.