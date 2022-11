Caroline Fontenoy et Adrien Devyver livrent des témoignages bouleversants à l’occasion de la journée mondiale de la prématurité: «Un tsunami d’émotions» (photos)

Ce 17 novembre, c’était la journée mondiale de la prématurité. Un enfant est considéré comme prématuré s’il naît avant 37 semaines d’aménorrhée, soit l’équivalent de huit mois et demi de grossesse. Adrien Devyver, animateur du « Grand Cactus », est passé par là. Avec sa chérie Julie Denayer, ils ont accueilli en mai dernier le petit Achille. « Cet escalier a été mon meilleur ami pendant près de deux mois. Je venais m’asseoir dessus cinq minutes chaque jour entre le 20 mai et le 4 juillet dernier », confie Adrien Devyver ce 17 novembre, en légende d’une photo où on le voit assis sur ces fameux escaliers. « C’était le petit plaisir de la journée. Idéalement, juste avant, je m’octroyais un petit Pit Stop à la cafet. Thé menthe fraîche dans un gobelet en carton à plus de quatre balles ! Un petit coup de kick pour tenter de cicatriser le retard accru de sommeil. Cinq minutes à regarder le monde qui continue de tourner alors que le nôtre est suspendu à un fil fragile. Balancé entre le sentiment de bonheur d’être à nouveau papa et le stress des machines qui rythment nos espoirs et nos doutes. Cinq minutes, c’est largement suffisant pour croiser des petits bonhommes de 3 ans et demi (« presque 4 ») qui sautent de joie en rentrant de l’école parce qu’ils vont retrouver maman & papa à la maison ! Il y a aussi des parents solaires qui sortent de la maternité avec une poussette full options. À l’intérieur : un petit trésor de 3 kilos 700 en pleine forme. ‘Toute la petite famille se porte bien’. Cinq minutes ça passe vite. C’est comme le thé à la menthe, il perd vite de sa saveur. Les mille autres minutes de la journée et de la nuit ne seront qu’amour et patience. »

Lire aussi Julie Denayer et Adrien Devyver sont devenus parents pour la seconde fois, d’un petit prématuré: «Il nous fallait quelques jours pour atterrir» Et de conclure : « La prématurité, ce sont les montagnes russes. C’est recevoir des centaines de notifications de ‘félicitations !’ alors qu’au même instant le monitoring cardiaque est en train de s’emballer. Dix grammes pris par jour sont bien plus jouissifs que de finir un ironman. Dans le couloir, c’est croiser d’autres parents aux regards tiraillés entre bonheur et anxiété. Tous dans la même galère. Mais coachés comme jamais par une équipe médicale qui déborde de classe et d’humanité. »