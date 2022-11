Ellen Pompeo officialise son départ de la série «Grey’s Anatomy» non sans émotion: «Je suis éternellement reconnaissante et honorée»

Après 406 épisodes et 19 saisons, Ellen Pompe quitte le Grey Sloan Memorial Hospital. L’interprète de Meredith Grey dans « Grey’s Anatomy » a annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

« Je suis éternellement reconnaissante et honorée par l’amour et le soutien que vous m’avez tous témoigné pendant dix-neuf saisons. Rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous avez tous rendu la balade si amusante et iconique » a-t-elle écrit, sans pour autant définitivement claquer les portes de la série imaginée par Shonda Rimes : « Vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude. »