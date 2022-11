Assassinat de Jérémy, un SDF, à Auderghem: «J’ai peur de l’issue de ce procès. Je n’ai pas voulu tout ça», déclare une accusée

«Je m’entendais bien avec Jérémy au début», a raconté, jeudi, devant la cour d’assises de Bruxelles, l’accusée, au sujet de la victime. «C’est lui qui m’avait appris les ‘missions parking’, qui consistaient à demander de l’argent aux gens dans les parkings. Puis il a commencé à se dégrader», a-t-elle dit. Dimitri Hamard, Jacques Galand et Claire Slowinsky sont accusés de l’assassinat de Jérémy Simon, commis le 13 mai 2020 à Auderghem. Tous les quatre étaient sans domicile fixe et fréquentaient quotidiennement les abords d’une agence bancaire située le long du boulevard du Souverain.

«Jérémy ne se lavait plus, il était incontinent, il buvait de plus en plus et alors il devenait méchant et bagarreur. Il devenait ingérable», a poursuivi Claire Slowinsky. «J’ai essayé de discuter avec lui plusieurs fois, mais ça n’a rien donné. Je n’aime pas la violence, malgré mes années dans la rue», a-t-elle déclaré.