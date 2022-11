Tout plaquer pour l’Espagne? «Certains sautent le pas pour échapper à la morosité et à la crise énergétique, d’autres y placent leur capital»

« Depuis quelques mois, nous accompagnons plusieurs familles de jeunes actifs qui ont décidé de démarrer une nouvelle vie en Espagne. Et ça, c’est nouveau. Habituellement, ce sont des retraités qui décident de partir s’installer au soleil et de changer de vie. »,déclare Jonathan Buchet, CEO Belgium de ZAPINVEST, spécialiste de l’immobilier de résidences secondaires en Espagne. « La crise énergétique et l’inflation galopante sont les gouttes d’eau qui font déborder le vase chez certains. Nous avons par exemple un couple avec enfants : les parents ont démissionné, vendu leur bien immobilier belge et acquis un bien en Espagne pour échapper à un climat qu’ils trouvaient trop anxiogène et à un quotidien qui ne les satisfaisait plus. Ils comptent retrouver du travail sur place ou à distance. »

Pendant ces vacances d’automne, les Belges ont été nombreux à rejoindre leur résidence secondaire ou leur location en Espagne qui figure dans le top 3 des destinations favorites des Belges. Avec un coût de la vie plus bas (jusqu’à -30%), bien moins d’énergie à consommer du fait du climat (hors été où la climatisation est parfois incontournable) et de l’électricité à un tarif plafonné depuis juin 20221, le pays a de quoi séduire… sans parler de sa culture, son art de vivre, sa côte et ses paysages.