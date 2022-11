«Star Academy»: quels profs seront de retour en 2023? Certains auraient déçu la production et seraient sur la sellette!

Ce mercredi, Télé-Loisirs révélait que la « Star Academy » reviendra pour une saison 2023, cette fois-ci pour une durée de 12 à 15 semaines.

La question que tout le monde se pose maintenant, c’est de savoir si on retrouvera les profs de cette année. Si le directeur Michael Goldman, la prof de chant Adeline Toniutti et le prof de danse Yanis Marshall plaisent, il semblerait que ce soit plus compliqué pour les deux autres.