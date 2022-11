Waterloo: la Cantatrice Chauve, un nouveau café-théâtre intimiste

Rendez-vous sur www.lacantatricechauve.com afin de découvrir le Gala d’ouverture de ce 22/11/22 avec Richard Ruben et Alec : Richard Ruben : Alors qu’il est actuellement en tournée en France et en Belgique, Richard Ruben débarque à Waterloo ce 22 novembre pour parrainer l’ouverture d’un nouveau café-théâtre: La Cantatrice Chauve ! En exclusivité, il vous présentera des morceaux choisis de son dernier spectacle « En Chanté » ! Un spectacle puissant où il jongle avec les mots et les émotions, embarque dans un voyage drôle, universel et tellement…Ruben !

Un road movie où l’on croise Amy Winehouse, Sting, Gims, Pavarotti, Elton John mais aussi Gonzague, un douanier suisse, un père hypocondriaque, une mère fantasque ou Jean-Claude Van Damme himself. Une performance de jeux, de chant et d’imitations qui va vous transporter ! Le tout, co-écrit et mis en scène par Sam Touzani.

Alec, lui, a commencé la musique à l’âge de 4 ans et a débuté par la guitare classique avec laquelle il a commencé à chanter à l’âge de 11 ans, c’est devenu une passion ! Après 3 années de cours à Musiaction, avec le soutien de ses parents, à 14 ans il entame des humanités artistiques, section classique à l’Athénée Vauban de Charleroi. S’en suivent une formation technique vocale orientée POP à l’IMPEP. A 23 ans, Alec remporte The Voice, quelle fierté, quelle aventure, un rêve qui lui donne l’opportunité de sortir un single sous le label Universal.