Julien («Star Academy»), harcelé par un professeur? Il remet les pendules à l’heure: «Il y a eu des mots forts, mais c’était juste sa manière de m’aider»

Je suis comme je suis et je m’assume tel que je suis, alors les caméras, ça allait. Le plus difficile, c’est de devoir se contrôler dans certaines paroles, dans certaines blagues, de filtrer les bons mots. Quand on passe à la télé, on peut pas dire trop de bêtise, trop de gros mots… et les gros mots, c’est une intonation chez moi. (Rires.)

Vous avez été sauvé deux fois par le public, comment expliquez-vous votre popularité ?

Je vais pas mentir, je suis extrêmement reconnaissant, mais je réalise toujours pas pourquoi. J’étais l’élève le moins studieux, celui qui disait le plus d’âneries, qui pétait… pour moi, j’étais pas un modèle. Ça m’a fait vraiment bizarre d’être sauvé deux fois, et en même temps ça fait très plaisir de voir que le public est derrière toi, c’est un honneur.

Vous êtes quand même passé de chouchou du public à éliminé…

Ça, je l’explique d’une seule manière : sur ma dernière évaluation, j’ai pas assuré du tout. J’avais 40 de fièvre, il fallait vraiment bosser dur et c’était compliqué pour moi, donc je sais que la dernière éval a joué beaucoup sur le fait que j’ai pas été sauvé par le public cette fois-ci, mais je comprends totalement. J’en veux à personne.

N’avez-vous pas baissé les bras en vous disant que de toute façon, vous seriez quand même sauvé par le public ?

Ah non, pas du tout. J’ai toujours dit que c’était certes un honneur, mais qu’il fallait surtout pas compter là-dessus, parce qu’à tout moment, tout peut basculer sur un simple mot, une simple action, un tout petit truc. Donc vraiment, c’était pas une question de tester ma popularité ou quoi que ce soit, c’était juste très dur pour moi. J’étais malade, j’ai dû attendre deux heures, je voyais tout le monde passer avant moi, je m’endormais entre-temps… j’étais vraiment dans le mal le plus total, j’ai pas eu la force de continuer et surtout, j’avais plus la mélodie de la chanson en tête. (Rires.)

Comme l’a dit Adeline au débrief de votre éval, malade ou pas, un artiste se doit d’assurer le show, par respect pour le public. Vous pensez avoir les épaules pour ce métier ?

Bien sûr que oui. J’avais 40 de fièvre mais c’est pas une excuse, dans tous les cas je me suis présenté, j’ai essayé, j’ai fait mon improvisation en théâtre… j’ai pas montré que j’étais malade, ils ont dû le voir sur ma tête que j’allais pas bien mais en soit je suis allé jusqu’au bout. Je sais que malade ou pas, je monte sur scène et je fais ce que j’ai à faire, c’est mon métier. Je me sens d’attaque pour la suite, ce n’est qu’un début, attention…

Une autre séquence de votre aventure a marqué les esprits : celle où Laure Balon vous remet à votre place lors d’un débrief du prime de la veille… comment l’avez-vous vécu ?

Sur le moment même, j’avoue que c’était très compliqué pour moi. Y a eu des mots forts employés, c’était très ferme, et moi j’ai un problème avec l’autorité, donc c’était chaud. Mais bon, après… Laure est revenue me parler, elle s’est excusée, je me suis excusé aussi de ce que j’ai pu dire et on est reparti sur de bonnes bases. Tout est bien qui finit bien ! Il y a eu des mots forts, mais elle a fait son travail de professeur qui a essayé de me porter vers le haut. Je ne lui en veux absolument pas.

Certains téléspectateurs ont saisi les autorités parce qu’ils estimaient que vous vous étiez fait harceler par la prod…

Les gens pensent un peu ce qu’ils veulent. Après, de là à parler de harcèlement… harcèlement, est un énorme mot quand même. C’était pas du tout du harcèlement ! C’était juste la manière de cette professeure d’aider. Elle a employé des mots qu’elle n’aurait peut-être pas dû, et sur les réseaux, ça va de plus en plus vite. On s’attache souvent à des petites infos et des avis qui ne sont pas forcément vrais. Personnellement, je trouve que le mot harcelé est un peu fort.

Votre refus de danser en talons parce que vous aviez une « dignité » a aussi fait beaucoup de remous : vous regrettez ?

Je regrette surtout le mot que j’ai employé. J’ai un peu du mal à m’exprimer, je suis un mec assez gauche, on va pas se mentir, donc j’ai peut-être employé un mot un peu fort. C’était pas vraiment une question de dignité, c’est juste que j’étais malade juste avant, j’étais pas dans un bon mood, j’avais peur de me fouler une cheville alors que j’avais un prime à assurer et que je retrouvais petit à petit mon énergie. J’avais juste peur de me lancer là-dedans et de pas le faire bien. C’était juste de la peur, rien de plus ! Y a pas du tout d’homophobie ou quoi que ce soit derrière, c’était vraiment moi, juste moi qui avait du mal à me lancer dans ce délire-là. Mais je respecte, et tous les élèves qui se sont portés garants pour faire ce cours, j’ai trouvé ça génial. Et puis, j’ai pu être l’assistant personnel de Yanis Marshall ! Ce qui n’est pas rien, j’ai trouvé ça super drôle.

Vous l’avez surtout aéré avec un éventail…

Je suis un mec qui aime beaucoup s’amuser, beaucoup déconner. J’ai rigolé avec lui et il a rigolé avec moi, on a passé un bon moment. Il ne m’a pas jugé sur le fait que je ne voulais pas suivre ce cours, il ne m’a pas obligé, il m’a fait participer comme il a pu. J’ai trouvé ça franchement drôle, j’ai adoré.

Aujourd’hui, à quoi aspirez-vous ?

Là, j’espère que ça va continuer, j’espère avoir des idées, des projets pour pouvoir vous exposer réellement mon talent et vous montrer qui je suis réellement. J’ai encore beaucoup à donner, vous allez voir !

Vous avez toujours voulu faire carrière dans la musique ?

De base, pas du tout. C’était pas mon objectif premier. Pour moi, la musique, c’était surtout un moyen de partager, de s’amuser, de décompresser aussi, de s’exprimer sur plein de chose. Mais de là à en faire carrière, je l’envisageais pas du tout. Je ne savais pas ce que je voulais faire, c’est bien pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. J’étais un peu perdu dans ma vie, j’avais besoin d’un truc nouveau, un truc qui me booste, qui me donne envie de bosser, tout simplement.