P2A – Boitsfort veut rattraper Amicii: «On doit absolument gagner»

Troisièmes au classement, les Boitsfortois espèrent faire tomber le leader et réduire l’écart de sept points qui les sépare.

Les Boitsfortois jouent gros contre Amicii, leader de la série. La confrontation en aller-retour la saison dernière avait été remportée par Boitsfort qui espère répéter les mêmes performances. Benoît Steenwerckx, arrivé au club au cours de la saison passée, avait disputé son premier match contre Amicii. Le baptême de feu s’était bien passé et l’acclimatation a été une réussite. Rencontrant le même adversaire, une sorte de « porte-bonheur », ce défenseur s’attend à une opposition musclée. « C’est un gros match, pas comme les autres, car nous jouons contre les premiers qui ont quasi tout gagné. Il y aura du monde au stade. Si on perd cette rencontre, on sera relégué à dix points. C’est pourquoi on doit absolument la gagner. Nous devons être solides dans les duels car c’est l’une des forces d’Amicii. Nous devons également être prêts au niveau tactique. »

Points perdus « bêtement »

L’écart entre Boitsfort et Amicii est de sept points actuellement. Si les leaders ont chuté pour la première fois contre l’Olympique Forestois, les Boitsfortois ne sont pas exempts de tout reproche dans le retard accumulé. La différence de points s’est notamment creusée à cause des récentes contre-performances des hommes de Claude Molle, n’ayant pris qu’un seul point sur les deux dernières rencontres. « Nous avons perdu de bêtes points contre des équipes qu’on devait gagner. C’est le football. On ne peut pas tout gagner non plus. Contre Amicii, il faudra poser notre jeu et marquer aussi. Notre défense est notre point faible cette saison car il y a pas mal de changements. Il nous faut trouver le juste milieu », réagit Benoît Steenwerckx, pouvant jouer tant en défense qu’au milieu de terrain.

Venu s’engager à Boistfort en provenance de Kraainem pour des motifs professionnels, celui-ci a, auparavant, évolué dans les équipes jeunes d’Auderghem. Il a ensuite joué dans diverses équipes telles que White Star, Tubize, Wolluwe Zaventem (en P2) ou encore Stockel (en P1). Prenant du plaisir à Boitsfort, Benoît Steenwerckx espère, comme ses autres coéquipiers, une promotion dans l’élite supérieure cette année. Ceci passe par l’élimination des concurrents directs visant le même objectif. Amicii se positionne, dès lors, comme l’adversaire à (a)battre.