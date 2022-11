Incorrigible Loïc: ce jeune toxicomane SDF ne peut s’empêcher de voler pour financer sa toxicomanie à Gosselies

Le 10 juin 2022, c’était un parlophone au Briko Dépôt de Fontaine-l’Evêque… Il avait été libéré 10 jours plus tôt, le 31 mai ! Le 21 juillet, c’était carrément un vol avec violence, un arrachage de sac dans le métro à Gosselies, un geste filmé par les caméras de surveillance.

Pas de boulot, pas de logement, pas de point de chute. À 30 ans, Loïc est SDF et survit avec les 150 euros hebdomadaires de son CPAS de rue. Un viatique bien trop maigre, surtout pour un tox. Alors, il vole. Un peu de tout.

« Évidemment, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur, a rappelé le substitut Damien, Vervaeren. Loïc a déjà été condamné à 4 ans avec sursis probatoire en 2018, un sursis qui a été révoqué depuis. Il a aussi été condamné à une peine de travail en 2018 et à 18 mois de prison avec sursis début 2022… » Alors, cette fois, c’est du ferme que requiert le magistrat du parquet, « puisqu’on a déjà essayé tout le reste » : 4 ans de prison !

Une situation dramatique

À la défense, Me Anne Ureel a rappelé la situation de précarité dramatique dans laquelle vit son client : les abris de nuit, la rue quand ils ne sont pas accessibles, le CPAS. Même si Loïc n’a plus droit à grand-chose en termes de mesures de faveur, elle a plaidé l’indulgence du tribunal : « Il faut garder espoir dans l’être humain ». Quant à Loïc, il a mis ces 4 mois de détention à profit pour commencer un sevrage à la méthadone et pour prendre des renseignements auprès des associations qui aident les toxicomanes à s’en sortir.