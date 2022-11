«Squelette» vendait de l’héroïne en rue dans le centre de Charleroi: cette fois, il veut se faire soigner et s’en sortir

Il a été arrêté suite à une information qui a été glissée à l’oreille des policiers: Squelette vend de l’héroïne en plein centre-ville. De fait, Stéphane a été intercepté en flagrant délit. Et sa main droite est tatouée d’un squelette qui explique son surnom. L’homme est immédiatement passé aux aveux: consommateur de 5 grammes d’héroïne au quotidien, il vend de 5 à 7 grammes par jour pour pouvoir financer sa propre toxicomanie et oublier sa dépression. Sur lui, on a d’ailleurs découvert plus de 500 euros et à son domicile, plus de 3.000 euros…

Depuis son incarcération au début du mois de septembre, Stéphane a pris contact avec une série d’associations qui viennent en aide aux toxicomanes et les prennent en charge. Il a aussi entamé un traitement à la méthadone, qui porte ses fruits. Son conseil, Me Nazik Samanci, a dès lors plaidé un sursis probatoire pour encourager et encadrer les bonnes résolutions de son client. Côté parquet, le substitut Vincent Henry a requis 30 mois de prison, compte tenu des dégâts considérables que cause l’héroïne et des antécédents de Stéphane. Néanmoins, il ne s’est pas opposé au sursis probatoire.