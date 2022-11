Fête de la Saint-V: suivez notre direct tout au long de la journée sur les célébrations et le folklore estudiantin dans le centre de Bruxelles (photos)

Depuis ce jeudi, les étudiants retrouvent leur Saint-V. Enfin ! Après trois ans d’absence, les festivités peuvent reprendre leur cours. Ces 17 et 18 novembre, les deux universités bruxelloises (l’ULB et la VUB) célébreront leur fondateur, Théodore Verhaegen.

Ce vendredi, dès midi, nous vous emmenons sur le terrain. Jusqu’à 16h30, les étudiants se rassembleront sur la place du Grand Sablon. Nous partirons à leur rencontre et allons vous faire vivre cela de plus près, minute par minute. Photos et vidéos suivront.