Edito | Privé de sa nouvelle piste, le Huy Athletic Club craint pour sa survie: le voir disparaître est impensable!

Quand début avril 2022 la Ville de Huy répondait à un appel à projet « Infrastructures sportives partagées » pour la création d’un pôle athlétisme aux Chinisses, sur les hauteurs de la Cité du Pontia, on y voyait une lueur d’espoir, on se mettait à rêver d’un nouvel élan pour ce sport aussi beau et populaire qu’important.

Une piste de 400 mètres à huit couloirs, des infrastructures pour le saut à la perche, en hauteur et le triple saut, pour le lancer du disque et du javelot, une cafétéria, des vestiaires, des parkings. Un magnifique projet destiné aux Huy Athletic Club, évidemment, mais aussi aux écoles, à Madame et Monsieur Tout-le-monde. Un projet ambitieux aussi, estimé à un peu plus de 3 millions d’euros. Les autorités communales ont dit et répété qu’elles ne pouvaient pas supporter seules cet investissement. Mais les subsides tant espérés ont été refusés, un douloureux retour sur terre et à zéro.

Bien sûr, l’actuelle piste restera accessible et pour une évidente question de remise en forme et de maintien de la condition physique -comme toute pratique d’un quelconque sport- il est conseillé de continuer à en fouler le tartan. Mais obsolète, elle entraîne un risque plus élevé de blessures. Pour le club d’athlétisme local, l’abandon du projet (en tout cas à moyen terme) est d’ailleurs une catastrophe. La survie du Huy Athletic Club est même remise en question. Sur le coup de la déception mais également face à ce cruel manque de perspectives, alors que Hannut et Waremme disposent d’un superbe outil de travail.

Les conditions d’entraînements bien plus précaires que dans les entités voisines n’empêchaient pas les sportifs hutois de briller mais la patience a des limites, la passion aussi. Athlètes, coaches, bénévoles ne vont pas éternellement se contenter de la piste de 250 mètres actuelle, vont se décourager tant et plus à force de ne pas être récompensés de leurs efforts et exploits. La situation économique actuelle n’est sans doute pas la plus propice à la mise en place de grands projets mais les clubs sportifs n’ont pas à en faire les frais. Voir le Huy Athletic Club disparaître du paysage et laisser ses 700 affiliés sur le carreau est impensable. Depuis quelques heures pourtant, et alors que ce vendredi après-midi la piste d’athlétisme et ses abords vibreront au rythme du cross interscolaire de la Sainte-Catherine, la déception, la tristesse et la résignation ont beaucoup de mal à être évacuées.