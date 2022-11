Un client étonné en découvrant les prix des boites de conserve des petits pois carottes chez Colruyt: «C’est normal», assure l’enseigne

Et c’est le cas avec différents produits, et dans différents magasins Colruyt. Mais pas partout. Et en ligne, cette différence n’est pas aussi systématique. Alors, comment l’expliquer ? Contacté par nos confrères de la Gazet van Antwerpen, Colruyt explique que l’enseigne « s’adapte systématiquement aux prix de ses concurrents ». « Comme ça, on propose à nos clients les prix les plus bas, pour chaque produit, à chaque moment. À ce moment-là, il y avait une grosse concurrence sur les boites de conserve petits pois carottes de 800 grammes, on a donc réagi sur ce produit-là », a expliqué le porte-parole.