«Ça manquait un peu de rigolade dans le château, certains élèves sont dans la compet’»: éliminé, un candidat de la «Star Academy» dévoile l’envers du décor

On l’oublie parfois, mais la « Star Academy » reste avant tout une compétition. A la question de savoir si certains élèves sont dans cet état d’esprit alors que se joue la demi-finale ce samedi, Julien, éliminé la semaine dernière en même temps que Stanislas, répond cash : « Ça fait un petit moment que certains se battent pour réussir dans la musique, alors c’est vrai que certains sont dans la compet’, mais toujours dans le respect des autres. Il y en a qui sont là pour y arriver, et je respecte totalement. On se bat tous pour notre propre cause, c’est normal, ça fait partie du jeu. Pour ma part, j'ai pas fait ça pour le succès ni quoi que ce soit. Moi, j’attendais de me développer le plus possible. Je voulais pas faire cette émission pour la fame, pour me faire des potes ou apprendre à chanter. Tout ça, pour moi, c’était que du plus – et un plus énorme, bien évidemment. Mais je voulais surtout gagner en maturité, régler mon problème avec l’autorité, être un peu plus sérieux et plus rigoureux dans ma vie. »

Candidat emblématique de la promo 2022, Julien a été sauvé deux fois par le public, avant de quitter définitivement l’aventure Star Ac. De celle-ci, il ne retiendra que le positif, même s’il a trouvé ce mois passé un peu trop « sage » à son goût. « C’est vrai que ça manquait un peu de bêtise dans le château, on va pas se mentir, ça manquait un peu de rigolade. Après, on n’avait pas forcément le temps, ni même l’énergie, parce que notre cerveau était beaucoup trop sollicité pendant les journées. Mais sinon, à part ça, y a pas eu de tension ni rien. »