Hockey – La nouvelle génération répète ses gammes

Lorsque l’ancien international (326 sélections) a rejoint la Fédération, en mars dernier, après 5 années à la tête de l’équipe nationale allemande dames, certains s’interrogeaient sur les futures tâches de l’Anversois dans le giron des équipes nationales. Nommé initialement comme « Coach Manager » (une fonction qu’il n’occupe déjà plus depuis cet été), Xavier Reckinger a surtout pris en main, au sein de son groupe de « U23 », le développement des joueurs à haut potentiel, trop âgés pour évoluer avec les U21 mais pas encore arrivés à maturité pour rejoindre les A.

Durant 10 semaines, un groupe hybride composé de 12 joueurs (dont Dylan Englebert, Emile Esquelin, Roman Duvekot, Guillaume Van Marcke, Jeremy Wilbers), accompagné par certains U21 prometteurs comme Thomas Crols (18 ans mais avec un solide potentiel à plus long terme), Guillermo Hainaut (qui a déjà reçu sa chance chez les Red Lions) ou Arno Van Dessel (qui a participé au séjour en Argentine pour la Pro League avec les A), a travaillé, tous les mardis après-midi, sous la direction de l’Anversois. « L’objectif principal était de voir ce que ces joueurs avaient dans le ventre. Nous avons composé un noyau en évaluant les besoins des Red Lions après les JO de 2024. Par exemple, si on s’en réfère à l’âge des joueurs, Nicolas De Kerpel devrait être le dernier rescapé de la ligne offensive. Il sera donc essentiel de pouvoir pallier à ces départs. La perspective que nous offrons à nos joueurs, c’est de pouvoir, un jour, rejoindre les A. Nous avons disputé des rencontres amicales face à la Malaisie, aux Red Lions et à la France avec des résultats forts convaincants. Mais ces matches ont surtout démontré que le potentiel était réel mais que les joueurs manquaient de rythme au niveau international. On peut affirmer, aujourd’hui, que nous possédons un réservoir suffisamment large et que nous pouvons nous appuyer sur un groupe compétitif même si les A ne sont pas là. »

Un manque d’expérience internationale qu’il faut compenser

L’objectif de Xavier Reckinger est donc de préparer l’après Paris 2024 aux côtés d’Adam Commens (High Performance Manager) Michel van den Heuvel (A) et Jeroen Baart (U21). Son expérience de joueur et de coach lui permet de saisir parfaitement les enjeux, d’évaluer le potentiel, et, surtout, de définir les besoins spécifiques pour rejoindre, un jour, les Red Lions. « Durant ces 10 semaines d’entraînement, j’ai mis, essentiellement, l’accent sur la technique de base qui demeure essentielle dans le hockey moderne. Elle doit être exemplaire. Il est indispensable de maîtriser l’exécution des gestes principaux, à haute vitesse, en mouvement, et sous pression. Je pense sincèrement qu’il existe encore une grosse marge de progression même à 24 ou 25 ans. Cela n’a rien à voir avec un quelconque manquement dans la formation des jeunes puisque notre système est un des meilleurs au monde. Il faut d’ailleurs souligner l’excellent travail de Jeroen Baart avec les U21. Il leur inculque la culture du sport de haut niveau et les bases sont excellentes. Mais certains joueurs manquent d’expérience internationale. Malheureusement, cela ne s’acquiert ou cela ne s’entraîne pas. »

Excellent investissement

Durant les prochaines semaines, Adam Commens et Xavier Reckinger évalueront cette première expérience et ils tireront les conclusions du travail accompli. Mais, avant de se projeter dans le futur, il faudra également attendre la vision à court terme imaginée par Michel van den Heuvel à l’issue de la Coupe du monde indienne. « De mon côté, je suis extrêmement satisfait de ce qui a été accompli par le groupe et de l’investissement de chacun. Cette opportunité constitue également une magnifique expérience et je suis très heureux de pouvoir rester au contact des équipes nationales. Mais ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est de voir ces gars grandir et évoluer. Il y a réellement du potentiel pour l’avenir. »

Le programme de ce « development squad » devrait donc reprendre dans le courant du mois de mars 2023, 2 ou 3 semaines après la reprise de la compétition en Division d’Honneur. Il devrait offrir une nouvelle session de 6 à 8 semaines et, surtout, de belles alternatives à ceux qui patientent toujours aux portes des Red Lions. Une magnifique opportunité pour la jeune garde de répéter ses gammes et de prendre de la bouteille sous l’œil attentif protecteur et expérimenté de Xavier Reckinger.