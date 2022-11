Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Près d’un Wallon sur deux est en situation de vulnérabilité numérique : les personnes à faibles revenus et peu diplômées sont les plus exposées. Farciennes, dont l’indice socio-économique est l’un des plus faibles de Wallonie, s’est résolument engagée dans la lutte contre la fracture numérique. « Depuis plusieurs années, nous essayons de donner la possibilité aux citoyens de se former aux outils du numérique », explique le bourgmestre Hugues Bayet. « Nous avons, par exemple, investi dans un Espace Public Numérique dans le cadre de notre Plan de Cohésion Sociale. »

Pour aller plus loin que la simple mise à disposition de matériel, les autorités communales farciennoises souhaitaient proposer des formations spécifiques. La Commune a donc récemment répondu à un appel à projets lancé dans le cadre du plan de relance wallon. Et, elle a été retenue. Elle bénéficiera donc d’un subside de 15.000 euros pour rémunérer les professionnels qui dispenseront ces ateliers.