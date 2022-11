Kingston XS2000: un SSD vraiment portable grâce à son format compact

Un SSD, c’est quoi ? Avant d’aborder le cas du Kingston XS2000, il est bon de rappeler ce qu’est un SSD. Sans trop rentrer dans les détails et sans utiliser des termes compliqués, un SSD est un disque de stockage. La différence avec un disque dur externe se situe dans la technologie utilisée pour l’écriture des données. Cela se fait dans ce cas sur une mémoire flash, en opposition avec le support magnétique du disque dur externe. L’avantage non négligeable est finalement d’avoir un support moins sujet aux chocs ou à l’usure, pouvant entraîner une perte de données. Le tout est également plus performant en termes de débit, latence… Si on parle évidemment des avantages, il existe tout de même quelques inconvénients à cette solution : une coupure de courant inopinée peut corrompre vos données, les SSD sont plus onéreux (même si cela tend à se démocratiser)…

Le Kingston XS2000 Le Kingston XS2000 nous rappelle une bonne vieille clé USB. Dans la forme, il s’en rapproche en tout cas. Compact à souhait, le SSD embrasse une forme adéquate pour être transporté partout. On retrouve d’ailleurs dans la boîte une protection en silicone bien utile pour éviter les gros chocs.

G.P.

Si le constructeur américain a soigné l’aspect de son produit, il n’a pas négligé les performances. Le Kingston XS2000 est équipé d’un port USB 3.2 Gen 2×2, à savoir le dernier standard dans cette technologie. S’il s’agit du nec plus ultra dans le genre, il faudra cependant avoir l’équipement compatible. Et à ce niveau-là, ce n’est pas gagné. Reste que pour vos futurs équipements, le XS2000 sera compatible et performant. G.P. En outre, notons de bonnes performances de transferts (pouvant atteindre jusqu’à 2.000 Mo/s en « première utilisation ») et une capacité de stockage allant jusqu’à 2To. Enfin, grâce à son port USB Type-C, le SSD peut se connecter à tous les appareils (fixes comme un PC ou mobile comme un Smartphone). G.P.