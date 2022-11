Val Thorens ouvre la saison d'hiver le 26 novembre

Vincent Lalanne, directeur de l'office du tourisme de Val Thorens : « Nous sommes honorés d’avoir été de nouveau distingués comme Meilleure Station de Ski Française grâce à notre communauté de fans fidèles de Val Thorens. Nous souhaitons féliciter la station de Verbier, pour le titre Mondial cette année. Ce prix reflète un challenge international d’offrir une expérience optimale aux clients, et nous donne envie de repartir à sa conquête en continuant à nous améliorer dans le futur. Nous espérons que notre formidable domaine skiable, les innovations permanentes dans la station et l’ouverture du nouveau centre sportif Le Board nous aideront à remporter le titre l’année prochaine. »

Ouverture des pistes le samedi 26 novembre

Traditionnellement, Val Thorens est la première à ouvrir la saison d'hiver. Normalement, cela devait se faire le 19 novembre, mais en raison du temps particulièrement doux de l'automne, Val Thorens a reporté l'ouverture au samedi 26 novembre. Les amateurs de ski pourront ainsi faire leurs premiers virages et leurs premières descentes, participer à de nombreuses activités et essayer le High Test by Decathlon, où l'on peut tester gratuitement et en avant-première des marques du magasin.

Bruno Gabet, président de l'office de tourisme de Val Thorens : " Toutes les équipes sont prêtes à accueillir les vacanciers prochainement jusqu'à la fin de la saison, le 8 mai 2023. Avec les chutes de neige de cette semaine et le front de neige et de froid annoncé dans les prochains jours, le point culminant des 3 Vallées pourrait ouvrir ses pistes le week-end des 26 et 27 novembre."