Thierry Neuville reste leader chez Hyundai: «Un nouvel élan»

La troisième voiture est partagée par Dani Sordo et Craig Breen, qui revient dans l’équipe qu’il a quittée en 2021 après une saison décevante chez Ford.

Quelques heures seulement après Toyota, Hyundai a également confirmé, dans un communiqué de presse, ses pilotes pour la saison. Thierry Neuville et Dani Sordo font partie de l’équipe depuis 2014. Neuville a connu une saison difficile, marquée par de nombreux problèmes techniques et quelques erreurs de pilotage. Après avoir été vainqueur du rallye de Grèce en début d’année, le Saint-Vithois a remporté la dernière course du championnat du monde au Japon dimanche dernier.

« Nous pouvons aborder la prochaine saison avec confiance. Nous avons des pilotes forts et expérimentés », a déclaré Neuville. « Esapekka est un excellent renfort, je suis sûr qu’il apportera une aide précieuse à notre équipe. C’est également un soulagement d’avoir Craig de retour, qui partage une troisième voiture avec Dani. Cette combinaison de visages familiers et de sang neuf nous apportera certainement un nouvel élan. Nous sommes en bonne position pour entamer cette nouvelle saison. »

Ott Tänak a fait ses adieux à l’équipe et sa place sera prise par Lappi, qui a remporté le rallye de Finlande en 2017 lors de sa première année avec Toyota. Après cette victoire, Lappi a rejoint Citröen. Le départ de l’équipe l’a ensuite obligé à passer chez Ford avant de revenir chez Toyota pour cette nouvelle saison où il a partagé la troisième voiture avec Ogier.

Dani Sordo est lui le pilote le plus expérimenté du championnat avec 182 rallyes au compteur.