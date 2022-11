Rénovation énergétique de 15 logements situés à la Drève Saint-Nicolas à Chercq et de 36 logements situés à la Résidence Alfred Bausier à Warchin

Ils font partie du grand plan de rénovation 2020-2024 en cours pour le Logis Tournaisien. Les travaux envisagés résultent d’une étude énergétique visant à atteindre le label B pour tous les logements. Pour cela, les travaux suivants sont nécessaires : isolation des façades, isolation des toitures, isolation du sol, remplacement des menuiseries extérieures, installation d’un système de ventilation.

A la Drève Saint-Nicolas, afin de respecter la typologie des bâtiments existants de la rue (tous les logements n’étant pas rénovés car ils ont été vendus aux locataires en place) et d’assurer une intégration au cadre bâti, nous avons pris le parti d’utiliser un bardage en ardoise de ton similaire aux teintes existantes. Ainsi comme les bâtiments existants présentent des tonalités de brique blanche et des soubassements en moellons gris, les nouvelles ardoises seront grises en soubassement et claires pour les façades.

A la Résidence Bausier, les maisons existantes se composent d'un bâtiment principal à toiture en pente et d'un garage à toiture plate. Les maisons ont été construites de manière préfabriquée donnant à l'ensemble du quartier un aspect monotone de teinte grise en béton silex. Afin de donner au quartier un aspect différent avec une connotation industrielle et apporter plus de variété, le parti a été pris de travailler avec un parement isolé en ardoise. Deux teintes d'ardoises différentes sont donc proposées afin de donner du rythme et de la vie dans le quartier. Ardoise grise très clair pour le bâtiment principal et ardoise grise moyen pour le garage.