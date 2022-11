Tentative de vol manquée dans une habitation au centre de Liège ce jeudi

Ce jeudi en fin de journée, un homme de 55 ans, en séjour illégal, s’est introduit par effraction dans une habitation du centre de Liège. L’habitant de la maison a entendu du bruit et a prévenu directement la police de Liège qui s’est rendue rapidement sur place. Les policiers ont interpellé le quinquagénaire déjà connu de la justice liégeoise. Cet homme a déjà séjourné plus d’un an à la prison de Lantin.

Il a été déféré ce vendredi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.