Woluwe-Saint-Pierre: Vincent Snoeck reçoit le prix de la Fondation Lion Francout

Fondé en 1978 par Joseph Lion – habitant de la commune - en souvenir de son épouse Constance Francout, ce prix récompense chaque année une personne aveugle ou malvoyante qui « aura eu une conduite courageuse et une activité attestant de ses hautes qualités morales pour surmonter les inconvénients de son infirmité et ainsi se rendre aussi utile que possible à la société. »

Vincent Snoeck, de Landenne dans le Namurois, a été sollicité par le jury de l’association Francout pour sa volonté et sa détermination à vivre de manière autonome comme une personne valide, en consacrant sa vie professionnelle et son temps libre dans des entreprises, des organisations et des associations œuvrant pour une meilleure intégration dans la société de personnes souffrant de handicap. Tout ça alors que Monsieur Snoeckx a été frappé de cécité complète à l’âge de 26 ans.