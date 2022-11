Le MUMONS vient de faire une nouvelle acquisition originale et insolite: un astrolabe…

Cet instrument se situe à la croisée de la science, de l’art et de la curiosité. L’astrolabe, dont l’origine remonte à l’Antiquité, permet, notamment, de déterminer l’heure, de jour comme de nuit, de prévoir les heures de lever et de coucher des astres, de connaître la position des astres et de suivre leurs mouvements.

« Notre astrolabe dispose de toute une série de raffinements assez étonnants », explique le physicien Francesco Lo Bue, directeur du MUMONS. « Il permet par exemple aux musulmans de connaître les cinq moments de la prière, et de connaître la Qibla, soit la direction de la Mecque. Il peut aussi aider à déterminer la hauteur d’une tour ou la profondeur d’un puits. »