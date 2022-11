La Région bruxelloise équipe les écoles en wifi

Les écoles ont vocation d’être pour nos jeunes des centres d’apprentissage. En cela, le numérique ne fait pas exception. Pour accélérer le virage numérique des écoles secondaires bruxelloises, Bernard Clerfayt (DéFI), ministre bruxellois de la Transition numérique, a développé un plan en deux axes : équiper les élèves d’équipement numérique mobile et renforcer la connectique interne des écoles grâce à un réseau wifi performant. Objectif : d’ici 2024, 240 écoles secondaires bruxelloises disposeront du wifi, dans le cadre du projet « Branche ton école ».

Si la priorité de l’Enseignement porte sur les apprentissages fondamentaux, l'école doit également donner à chaque enfant les clés pour devenir un citoyen accompli et réussir à s’insérer dans une société de plus en plus numérisée. A côté de lire, écrire, parler correctement, compter ou encore calculer, l’apprentissage aux usages du numérique apparait donc aujourd’hui comme tout aussi important.