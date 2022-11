Plusieurs contrôles de police à Mons: deux établissements mis sous scellés!

Les départements de l’ordre public et de la proximité ont poursuivi le travail de sécurisation du centre-ville montois en contrôlant des établissements quant au respect des législations relatives à leurs domaines d’activité. Ainsi, l’ONEM, l’ONSS, l’INASTI et l’AFSCA ont participé à ces opérations afin d’apporter leur expertise quant aux conditions d’exploitation et au respect des conditions de travail.

Lire aussi> garage-mis-plusieurs-fois-sous-scelles-hautrage-le-patron-sexplique

En tout, l’AFSCA a dressé 2 p.-v. et un avertissement. Un p.-v. pour non-respect des conditions d’exploitation a également été donné. L’ONSS a donné deux contraventions concernant la non-déclaration d’un travailleur, ainsi qu’un p.-v. pour infraction au journal des recettes et un autre pour emploi illégal d’une main-d’œuvre étrangère.