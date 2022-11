La Ruche Verrière, à Lodelinsart, accueillera sa première foire aux disques, le 27 novembre: rencontre avec Fabrice Tassin, l’organisateur

C’est une première qui se tiendra ce 27 novembre, à la Ruche verrière, à Lodelinsart : une foire aux disques s’y tiendra dès 9h30, jusqu’à 17 heures. Une manifestation qui rassemblera une bonne vingtaine d’exposants, réunis, on s’en doute, sur la thématique de la musique, à l’initiative d’un Damrémois, Fabrice Tassin. L’homme, âgé de 58 ans, est lui-même passionné de musique : « J’ai grandi avec Johnny Hallyday, Dick Rivers et Eddy Mitchel », sourit notre collectionneur. « Je dispose moi-même de plus de 2.000 disques sous tous supports » s’enorgueillit-il.

de videos