«Comme si nous étions de retour au 18e siècle»: un papa impose des mesures drastiques à sa famille pour lutter contre l’augmentation de sa facture énergétique… (photos)

En juin dernier, la facture d’électricité de Chavdar a plus que doublé pour atteindre 320 £ par mois, soit près de 370 €. Le père de famille âgé de 53 ans a dès lors décidé d’imposer des mesures drastiques à sa famille pour lutter contre cette augmentation.

Depuis, sa femme et ses deux enfants ne peuvent allumer le chauffage qu’une fois par semaine dans la maison. Plus encore : après le coucher du soleil, le quinquagénaire a imposé la politique « sans électricité à la maison ». La famille s’éclaire donc… avec des lampes frontales. « C’est comme si nous étions de retour au 18e Siècle », expliquent Chavdar et sa femme auprès de DailyMail.