Un avis de recherche accompagné de fouilles dans un étang pour retrouver Sebastian Hanke, 29 ans, disparu à La Calamine en mars dernier

Il concerne Sebastian Hanke, un homme âgé de 29 ans qui a été vu pour la dernière fois à La Calamine à la mi-mars. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Il pourrait s’être rendu en Allemagne.

Sebastian mesure 1m73 et est de corpulence normale. Il a les cheveux mi-longs blond foncé. Habituellement, il porte un pantalon en jeans, des baskets et des vêtements de marques de sport.

Si vous avez des infos à propos de cette affaire, vous pouvez contacter la police via un formulaire internet ou via le numéro gratuit 0800/30 300. Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032/2/554 44 88.

Il est au centre des fouilles entreprises par la police cette semaine ainsi que la semaine prochaine dans l’étang du Casino. Ce jeudi, la police n’a rien trouvé dans l’étang. De nouvelles fouilles sont programmées ces mercredi 23 et vendredi 25 novembre.

S’il a fallu 8 mois pour qu’un avis de disparition soit diffusé c’est que, jusque-là, aucun indice ne permettait de dire que cette disparition était inquiétante, indique la porte-parole du parquet d’Eupen, Andrea Tilgenkamp. « Et comme il était majeur, on n’a pas fait de recherches complémentaires. » Les choses ont changé depuis le moment de sa disparition. « À un moment donné on a retrouvé des objets personnels à lui près du lac du Casino. La cellule disparition a pris l’initiative de faire maintenant cette recherche autour du lac du Casino »