Coronavirus: la situation épidémiologique en Belgique continue d’évoluer positivement, «c’est un signal favorable, mais rappelons que l’hiver est encore long»

Malgré l’apparition du nouveau variant BQ.1, les derniers chiffres publiés par l’institut de santé Sciensano indiquent que le nombre de nouveaux cas a diminué de 12 % (616 par jour), tout comme ceux des admissions (-23 %) et du nombre de lits occupés dans les hôpitaux, qui est de 652 au total (-20 %), dont 40 en soins intensifs (-13 %). Les décès augmentent par contre, passant à un peu plus de cinq par jour (+ 24 %). Le taux de positivité est de 13 % et le taux de reproduction est de 0,82. Une valeur inférieure à 1 signifie que l’épidémie est en déclin.

Yves Van Laethem a également précisé que le variant actuel BA.5, présent depuis le mois de juin, représentait un peu moins de 50 % des infections, « et que le nouveau variant BQ.1 le remplacera probablement totalement avant les fêtes de fin d’année », a-t-il ajouté.