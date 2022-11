Cérémonie hommage à Thomas Monjoie à Waremme: «Tu as donné un sens à ma vie» (vidéo)

« Tu as donné un sens à ma vie, tu étais un homme généreux et attentionné », a remercié sa compagne Elodie.

La famille et les amis de Thomas Monjoie ont pris la parole. « Sans toi, nous avons peur de cette vie mais tu vas nous inspirer. Ta famille, la nôtre, celle de tes collègues, sont à tes côtés », a déclaré son père.

Ses amis musiciens ont ajouté : « Une amitié inébranlable nous unissait. » Et sa collègue de la police : « Tu étais mon binôme. S'en prendre à toi c'est s’en prendre à nous tous... Toute ta brigade est présente pour te dire au-revoir, tu resteras à nos côtés. »

« On roule ensemble, on meurt ensemble, on se relève ensemble », a déclaré la brigade 6.

Le cercueil est à présent sorti du funérarium, au son de la sonnerie aux morts et au garde-à-vous des policiers. Il va traverser la ville de Waremme, entre une haie d’honneur de 3.000 policiers, jusqu’au cimetière de Limont.