«Tu n’as aucune excuse»: Michael Goldman recadre Léa dans la «Star Academy» en faisant référence à son père, Jean-Jacques Goldman

Ce jeudi dans la « Star Academy », Léa n’était pas la plus motivée, et de loin ! Après avoir eu la « flemme » de faire visiter le château de Dammarie-les-Lys à Kev Adams, Léa n’a pas voulu se lever pour aller au cours de sport avec Joe. Et ce, sans parler de son évaluation ratée, notamment à cause d’un manque de préparation.

Michael Goldman a tenu à remettre les pendules à l’heure : « Pour nous, c’est important que tu suives tous les cours. C’est un cadeau, tu t’en rendras compte peut-être plus tard. On ne met pas ta santé en danger et on ne le fera jamais. Tu n’as aucune excuse. Si tu ne fais pas les efforts que les autres font, je t’assure que les gens ne te le pardonneront pas. On s’accomplit dans l’effort. »