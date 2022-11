Coup de couteau mortel à Namur: «Il n’est pas possible d’anticiper ces faits par un travail policier», indique Maxime Prévot (photos et vidéos)

Maxime Prévot (au centre). - L.M.

« Nous sommes dans le cadre d’un conflit de nature privée ayant pour origine une rivalité amoureuse », déclare le mayeur, qui a rappelé l’une ou l’autre agression, comme celle du jeune Ethan, laquelle avait débuté dans le quartier de la gare de Namur.

« Tous ces faits, à chaque fois dramatiques, sont des faits qu’il n’est pas possible d’anticiper par un travail policier. Vous ne pouvez pas à l’avance savoir qu’il va y avoir un règlement de comptes. Je suis conscient qu’on exige beaucoup de nos forces de l’ordre, mais il faut être conscient que celles-ci ne savent pas non plus anticiper des gestes soudains, isolés et imprévisibles, aussi terrifiants soient-ils. »

La galerie est éclairée, mais le quartier est inquiétant la nuit. - G.I.

N’empêche, c’est un fait grave de plus dans le quartier. Un endroit qui n’est pas laissé à l’abandon par les élus locaux. Ainsi, la galerie Wérenne, située à quelques mètres de l’agression mortelle, a fait l’objet d’une rénovation.

On l’a constaté dans la nuit de jeudi à vendredi, après les faits, la galerie est bien éclairée. Cependant, il reste peu de commerces à cet endroit, désert tard le soir. La rue de l’Inquiétude elle-même n’est pas dépourvue d’éclairage mais passez-y en soirée, et vous constaterez qu’elle porte malheureusement bien son nom, on n’a pas du tout envie de s’y attarder.

Un groupe de jeunes, après avoir jeté un œil à la flaque de sang qui témoigne de l’agression mortelle, n’a pas demandé son reste et a pressé le pas pour quitter la rue.

La flaque de sang. - G.I.

Voilà qui ajoute encore un coup sérieux à la triste réputation de ce quartier de la gare, qui a décidément changé en mal ces dernières années.