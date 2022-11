Koekelberg: un marathon indoor de vélos cycling pour la bonne cause

L’association SDF Marathon organise depuis plus de 13 ans des actions de sensibilisation destinées à récolter des fonds pour les plus démunis. Ces fonds servent à financer des projets de soutien, d’accompagnement et de réinsertion. A ce jour, l’association a, à son actif, des distributions de plats deux fois par semaine, des aménagements d’appartements pour l’accueil des personnes, des accompagnements de sortie de rue, …

Chaque année, un marathon indoor de 7h dans un endroit atypique avec plus de 100 vélos cycling est organisé pour récolter des fonds et cette année, c’est à Koekelberg que cela se passe à la salle Cadol de 11h à 18H