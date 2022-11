Des stars de l’humour, ambassadrices d’une commune fictive, débarquent à Spa: «C’est quelque chose d’unique!»

À Spa, si on chantait beaucoup jusqu’ici, on va également rire. Charles Gardier, créateur des Francofolies locales, va organiser un « jumelage » avec Vivelumourd-les-Bains. Une commune qui est aussi réelle que Gotham-City dans Batman ou Springfield dans les Simpson.

On pourra par exemple rencontrer le chef de la police, le coiffeur, tout le conseil communal… Arnaud Tsamère, Véronique Gallo et Laura Laune seront les premiers ambassadeurs de la ville. Ils se produiront respectivement le 7, le 8, et le 19 avril de l’année prochaine. Des événements particuliers, en dehors des spectacles, auront lieu le 7 et le 8, date de la signature de la charte de collaboration entre les deux cités. Le 19 avril également il y aura d’autres festivités puisque le maire viendra souffler ses bougies à Spa.

Gilles Bruck, Nicolas Tefnin et Charles Gardier (de gauche à droite) ont accueilli ce vendredi le maire de Vivelumourd-les-Bains (deuxième à partir de la droite) et son attaché de paresse. - A.R.

Pas un festival

« Je ne voulais pas faire un festival d’humour », indique Charles Gardier. « Je ne voulais pas faire concurrence à ce qui se fait déjà à Liège. On ne veut pas siphonner ce qu’ils organisent même si on se doute qu’on n’est pas à leur niveau. »

de videos

Le principe de ce jumelage a plusieurs avantages. Déjà il permet de rendre l’événement unique par rapport à ce qui existe ailleurs. On emballerait les spectacles de ces grands noms de l’humour dans un emballage folklorique qui devrait les rendre un brin différents de ce qu’ils font d’habitude. « On sent que Véronique Gallo est très emballée et motivée », glisse Charles Gardier.

Lire aussi> Oui, la commune doit couper des arbres à Spa: «mais on en replante bien plus!»

Autre avantage, il permet de pérenniser les événements. « C’est quelque chose d’unique et qui permet de placer Spa sur la carte de l’humour. » Charles Gardier a un solide atout dans sa manche afin de faire venir d’autres humoristes. Il collabore avec le producteur de Jérémy Ferrari, ce qui lui donne accès à tout le gratin de l’humour francophone.

Nicolas Tefnin, échevin du Tourisme, est enchanté de ce nouvel événement même s’il précise que le soutien de Spa est moral et non pas financier. « La Culture joue un rôle important à Spa », commence celui qui est aussi le président des Belgofolies, l’ASBL organisatrice des Francofolies de Spa. « On avait une place libre pour l’humour. Elle a des chances de séduire. »

de videos

« Spa a un vrai potentiel », reprend un Charles Gardier persuadé que le concept peut durer. « C’est aussi l’avantage de ce jumelage, c’est qu’on organise quelque chose quand on veut quand les artistes sont disponibles. On n’est pas lié à des dates précises. »