Omnisports: l’athlète batticien Remi Schyns reçoit le Mérite sportif de la Ville de Herve

Dans la catégorie « Mérite sportif individuel », c’est l’athlète batticien Remi Schyns, devenu champion de Belgique du 3.000m steeple pour sa première année chez les seniors avant de prendre part quelques semaines plus tard à l’Euro de Munich, qui a été plébiscité. Il a devancé Thibault Goset (beach-volley) et Servais Hick (course d’orientation). Le « Mérite sportif par équipe » a été remis au club de foot de Bolland, qui a accédé à la P3 au terme du tour final. Quant au « Mérite sportif espoir », il a été attribué au nageur Tristan Hessens, devenu champion de Belgique sur le 50m dos dans sa catégorie. Le prix du fair-play est revenu au club de basket de Herve-Battice, tandis que le « Mérite sportif pour moins valide » a été remis à Olivier Somme (tennis de table). Enfin, le « Cœur sportif 2022 » vient récompenser Jacky Wergifosse, « qui s’investit depuis de nombreuses années pour promouvoir le sport auprès des jeunes ».