La Ville de Tournai va mettre un coup de projecteur sur le diabète à l’occasion d’une journée spéciale

Le diabète touche énormément de personnes. Maladie silencieuse et discrète, sa prévention est donc ô combien importante. Ce mardi 22 novembre, la Ville de Tournai va organiser en collaboration avec l'IMSTAM, l'Intercommunale d'œuvres Médico-Sociales des Arrondissements de Tournai-Ath-Mouscron et Cantons Limitrophes, une journée spécialement dédiée à cette maladie. De 10h à 18h se déroulera une campagne de dépistage du personnel communal sur base volontaire au sein de l'hôtel de ville. En tout, près de 70 membres du personnel pourront se faire dépister gratuitement lors de cette journée. À 18h se tiendra une conférence santé accessible à tous au salon de la reine. Au programme : présentation de l'IMSTAM et information sur la prévention du diabète par le docteur Chevalier.