«A la première seconde, viens m’en parler»: comment Patrick Bruel a mis en garde ses enfants contre la drogue

On y est : après quatre ans d’attente, le nouvel album de Patrick Bruel, « Encore une fois », est dans les bacs depuis ce vendredi. Un opus très personnel où il parle aussi bien des femmes que de l’état de la planète et de notre société ou que de sa maman. Sur une des chansons, « La chance de pas », il évoque aussi la drogue. Un piège dans lequel il affirme n’être jamais tombé.

« Comme je le chante, j’ai eu “la chance de pas” », nous a-t-il confié. « Cette chance, je la dois à mon éducation et au groupe d’amis que j’avais à l’époque. J’ai eu la chance aussi de ne pas en vouloir quand on m’en proposait. Il y a toujours eu de la drogue autour de moi. Pour éviter de devoir résister à la tentation, je n’ai tout simplement jamais commencé. C’est comme la cigarette, je n’ai jamais fumé. Et le message de la chanson, c’est de dire à quelqu’un qui tombe dedans que je ne le juge pas, mais qu’il doit se tirer de là, car ceux qui lui proposent ça, ce ne sont pas ses amis. Cette conversation, je l’ai eue avec plusieurs personnes. »