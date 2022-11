Sandrine Vanroyen, de Quévy, a remporté la première édition du Trophée de l’Indépendant de l’année: «On a traversé des périodes difficiles avec le Covid» (vidéo)

Il y a quatre ans, Sandrine Vanroyen lance un concept sportif inclusif, pluridisciplinaire dédié au sport, à la santé et à la nutrition à Quévy, non loin de Mons. Dans son centre « Sport & Vous » à Genly, cette indépendante fait preuve de créativité et d’audace et a su se démarquer. Elle a remporté les félicitations du jury puisqu’elle a terminé 1ère du « Trophée de l’Indépendant de l’Année », organisé pour la première fois par VOObusiness. Une place amplement méritée puisque ce projet Sandrine l’avait en tête depuis plusieurs années. Avec son mari, ils tombent sous le charme d’une bâtisse aux salles spacieuses et confortables qui permettent la cohabitation du sport et de la nutrition, avec des produits issus des circuits courts.

Le prix qui lui est remis mercredi soir dans les locaux de VOO à Bruxelles booste d’autant plus l’indépendante, présente pour la cérémonie avec sa fille. « Je suis très heureuse et surtout, cette victoire me donne une pêche et une énergie d’enfer. Nous sommes un projet malgré tout encore assez jeune parce que l’on a que quatre ans d’existence. Donc c’est vraiment un trophée qui est encourageant car on a traversé aussi des périodes difficiles avec le Covid. Cela me fait énormément plaisir pour moi mais aussi pour mes collaborateurs car on travaille tous énormément », nous confie-t-elle, très émue.