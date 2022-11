Que cache la nouvelle Subaru Impreza ?

Cette sixième génération d’Impreza vient d’être présentée en première mondiale au salon de l’auto de Los Angeles. Au programme, un design revu de fond en comble, mais aussi des évolutions techniques destinées à rendre la conduite plus agréable. C’est le cas notamment de la transmission intégrale plus réactive, de la direction plus « naturelle » et d’un moteur 4 cylindres à plat (tradition Subaru oblige) plus doux et plus silencieux.

Version RS

Dans l’habitacle, la climatisation a été mise à jour pour se concentrer spécifiquement sur les sièges occupés, et le nouveau système Multimédia Starlink de 11,6’’ comprend désormais des services connectés. Notez aussi que le système d’aide à la conduite EyeSight dispose d’un champ de vision plus large et d’un logiciel plus performant. Pour les amateurs de sport, une version RS équipée d’un moteur 2,5 litres Boxer de 182 ch est également au programme.