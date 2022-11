Découverte effrayante pour Julia, qui avait loué une chambre sur Airbnb: le propriétaire lui réclame 1.800€, «nous n’avons aucune idée de ce qu’il a fait avec les images…» (vidéo)

« Pour une raison quelconque, j’ai pris une photo du placard au-dessus de la porte de la chambre avec mon téléphone portable. Puis j’ai remarqué une légère lueur, comme celle d’un objectif d’appareil photo. Les jours précédents, on plaisantait sur le fait qu’un homme nous filmait, mais cela est soudainement devenu réalité. J’ai dit : « Chérie, je pense qu’il y a vraiment une caméra » (…) Un pervers nous filme dans le lit double de son Airbnb. Et nous n’avons aucune idée de ce qu’il fait avec les images », explique Julia.

Dans le cadre de leur travail de tatoueuses, Julia et Ana ont loué une chambre à Rio de Janeiro via Airbnb. Elles ont malheureusement fait une découverte effrayante après avoir déposé leur bagage le dimanche 13 novembre dernier.

Et effectivement, après avoir démonté les plaques en métal qui étaient fixées sur le placard, il y avait un bel et bien une caméra cachée qui visait leur lit. Les deux femmes ont filmé les faits et les ont partagés sur Instagram. Elles se sont par la suite rendues à la police pour mettre en garde les forces de l’ordre contre le propriétaire de nationalité française. Pire encore : l’hôte des jeunes femmes leur a réclamé la somme de 1.800 € pour les dommages matériels causés.