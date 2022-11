Hécatombe parmi les piétons et cyclistes

Le baromètre de la sécurité routière publié par l’institut VIAS est inquiétant. Sur les 326 personnes qui ont perdu la vie au cours des neuf derniers mois, plus d’une victime sur quatre était un piéton ou un cycliste. Sur les dix dernières années, il n’y a jamais eu autant de victimes parmi les cyclistes. A noter également que le nombre d’accidents impliquant une trottinette électrique continue d’augmenter : il y en a eu 1.305 au cours des neuf premiers mois de l’année, soit près de cinq… par jour !

Dix morts tous les mois

49 cyclistes (contre 31 en 2021) et 39 piétons (contre 30 en 2021) sont décédés dans un accident de la circulation au cours des neuf premiers mois de l’année. Cela veut donc dire que chaque mois, dix usagers vulnérables sont décédés sur les routes. Au total, plus d’un tué dans la circulation sur quatre (27%) était un usager vulnérable. Pour les utilisateurs de deux-roues, c’est même le chiffre le plus élevé de ces dix dernières années.