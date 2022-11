La consommation électrique industrielle devrait augmenter de 50% en Belgique d’ici 2030

Il y a actuellement peu d’interaction entre l’industrie et le réseau électrique, mais le gestionnaire de réseau s’attend à ce que cela change bientôt, car les entreprises utiliseront le réseau électrique de manière beaucoup plus dynamique. Selon Elia, la construction en temps voulu des infrastructures de réseau est donc un facteur essentiel pour suivre le rythme des ambitions de l’industrie en matière d’électrification, pour attirer de nouveaux projets innovants et pour ancrer l’industrie en Europe.

«Pour réussir la transformation industrielle, outre les lourds investissements dans l’électrification industrielle et la production d’énergie renouvelable, nous devons également investir massivement dans notre infrastructure de réseau et dans la numérisation», a déclaré Chris Peeters, CEO d’Elia. «L’industrie, le secteur de l’électricité et le gouvernement devront collaborer plus étroitement pour cela.»