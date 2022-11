Dessauw, la PME auboise qui vit du soleil et de la pluie

En France, 95 % des parapluies sont importés d’Asie. Ce sont généralement des produits bas de gamme quasiment jetables. Nous, on est sur les 5 % qui restent et on se les partage avec cinq autres confrères fabricants français. Mais nous sommes les derniers en France à avoir la double casquette parapluies et parasols », explique d’emblée Frédéric Dessauw.

Les parasols ? Les Dessauw s’y sont mis dans les années 1990, sous la double pression des importations de produits asiatiques et de la loi Évin de 1991, réglementant sévèrement la publicité sur les alcools et les tabacs. Spécialisée initialement sur le parapluie publicitaire, la société pinoise s’est diversifiée presque naturellement dans le parasol qui a désormais supplanté en volume le parapluie. « Cette année 2022 a été très bonne. On va vendre environ 8 000 parapluies et plus de 15 000 parasols », lâche Frédéric Dessauw qui a su faire grandir son affaire.

Depuis 2017, le petit fabricant aubois a doublé ses effectifs et son chiffre d’affaires. Ils sont désormais huit, pour la plupart des couturières polyvalentes, à peaufiner ces pépins et ombrelles qui se retrouvent un peu partout, parfois même à l’autre bout du monde. « 80 % de nos parasols partent pour le grand export, et notamment en hiver car l’hémisphère sud a besoin de parasols à cette période. On a des clients en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie. On travaille beaucoup avec de grandes marques de luxe qu’on ne peut pas toujours citer. On fait aussi beaucoup de parapluies en objets cadeaux pour les grandes maisons de champagne. Pour la Fondation Vuitton à Boulogne, nous fabriquons les parapluies vendus dans la boutique du musée d’Art moderne », ajoute Frédéric Dessauw qui multiplie les investissements judicieux.

Outre des machines à coudre plus performantes et une machine de découpe automatique au laser (lire par ailleurs), il a eu la très bonne idée d’isoler son bâtiment, de troquer le chauffage électrique par une chaufferie à granulés de bois et de recouvrir le toit de l’usine de panneaux photovoltaïques. Ce qui lui évite aujourd’hui de voir exploser sa facture énergétique.

Frédéric Dessauw voit même plus loin en misant sur le « Made in France » et le développement durable : « On prend tout ce qu’on peut trouver en France, et après en Europe, en Italie, en Allemagne… Malheureusement, on est obligé d’acheter des armatures métalliques en Asie car l’écosystème du parapluie a été détruit dès les années 1990. Pour les parasols, on a trouvé des armatures en alu dans les Vosges mais aussi des armatures en bois en Italie. Et nos tissus viennent de France, de Saint-Étienne, Lyon et du Nord. Après, on a aussi diminué beaucoup nos déchets. On reste dans un esprit gagnant-gagnant. Il faut que cela reste rentable. Aujourd’hui, on intègre progressivement des tissus polyester recyclés. Pour l’instant, cela ne concerne que les parapluies personnalisés mais on va l’étendre à toute la production. »

L’entreprise de Piney, chaque année, consomme 10 000 mètres de tissus pour les parapluies et plus de 50 000 mètres pour les parasols, sans compter les voiles d’ombrage de plus en plus prisés aussi bien des particuliers que de certains restaurateurs et hôteliers.

Le secteur CHR (cafés-hôtels-restaurants) est d’ailleurs l’un des gros clients de la PME pinoise. Du Plaza Athénée à Paris au Métropole à Monaco, Dessauw fournit encore bon nombre de palaces mais aussi les plus grandes terrasses auboises comme celles du parc d’attractions Nigloland.