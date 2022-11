À Bierne, en Flandre, Ball Packaging fabrique les canettes de Coca©

Elle pèse environ 10 grammes et peut contenir 25 ou 33 cl de boisson. Dans son ventre, les sodas qui nous régalent. Coca-Cola©, Fanta©, Sprite©, Perrier©… Elle les transporte tous. Et tout le monde connaît cette petite canette. Mais elle est aussi un peu comme le Père Noël. On ne sait pas exactement d’où elle sort.

Eh bien sachez qu’elle est fabriquée dans le Nord de la France, en Flandre, par la société Ball Packaging. Son plus gros client : l’usine Coca-Cola de Socx. Voisins, les deux sites communiquent entre eux.