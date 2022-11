Maison de l’horreur à Anderlues: Laurent Dramaix, Marie-Hélène Bartel, Rémy Van Mieghem et Frédéric De Puyt, tous coupables de torture!

Camille et Christian, la cinquantaine, ont longtemps vécu dans une relative autonomie malgré leur légère déficience mentale. Malheureusement, Christian est victime d’un infarctus début 2017. Il lui faut des soins et un encadrement que Camille ne peut lui apporter. Marie-Hélène Bartel, la soeur de Christian, propose alors de les héberger le temps nécessaire à la revalidation.

Oui. Camille et Christian ont été torturés par Laurent Dramaix, Marie-Hélène Bartel, Rémy Van Mieghem et par Frédéric De Puyt. Oui. Camille et Christian ont été victimes de traitements inhumains par les mêmes et par Dany Harlez. Oui. Les deux malheureux ont aussi été victimes de traitements dégradants. Oui. On a abusé de leur état de faiblesse et de vulnérabilité. Les coupables ? Leur propre famille et ceux qui gravitaient autour du 62 de la rue Saint-Médard à Anderlues, ce taudis où les faits ont été commis entre 2017 et 2019. Sous les yeux de Betty Harlez qui n’a pas bronché et qui est donc reconnue coupable de non assistance à personne en danger.

Il faut pousser les murs dans la petite maison familiale où vivent déjà Marie-Hélène et son mari, Laurent Dramaix et leurs trois enfants, sans parler de la fille aînée de Marie-Hélène, Betty, et de son petit ami Remy Van Mieghem. La promiscuité devient rapidement insupportable, d’autant que personne n’a d’occupation professionnelle ou scolaire dans cette tribu. Les occupants des lieux vivent les uns sur les autres, au milieu des chiens, des chats et des cannettes de Gordon 14 éclusées par le père de famille et ses proches. Christian et Camille glissent alors lentement mais sûrement du statut de parents invités à celui de souffre-douleur.

Laurent Dramaix. - DR

D.R.

Crottes, boulons, brûlures

Fragiles, Camille et Christian sont bien incapables de s’opposer à cette cruelle dynamique familiale. On leur reproche de ne pas se laver, de manger trop, de coûter cher, d’exister… Marie-Hélène leur confisque leur carte bancaire et leurs revenus, elle cesse de payer le loyer de leur appartement : son frère et sa belle-sœur sont dès lors prisonniers de la rue Saint-Médard. Ce n’est pas encore assez : Laurent Dramaix envoie Christian voler des ferrailles au parc à conteneurs. Camille, elle, doit mendier devant les commerces d’Anderlues.

Dans ce climat délétère, les plus bas instincts remontent à la surface. Les deux filles adolescentes du couple Dramaix-Bartel, s’en donnent à coeur joie : elles insultent tonton Christian et tante Camille, elles frappent, elles martyrisent. Sans la moindre réaction parentale.

Au contraire, les sévices se multiplient : on leur fait manger des tartines à la crotte de chien, on leur lance des pièces ou des boulons dans la bouche. Camille est tondue de force, tatouée contre son gré… Les bourreaux filment leurs victimes et diffusent certaines scènes du Facebook. Le calvaire se termine le 26 avril 2019 lorsqu’une voisine emmène Christian à la police pour dénoncer les faits. Quelques jours plus tôt, lui et sa compagne ont été victimes du pire : aspergés de pétrole et incendiés… avec en fond musical la chanson de Johnny « Allumez le feu », reprise en chœur par les différents protagonistes de cette abomination. Folle de douleur, Camille est parvenue à se sauver et à se faire hospitaliser : mal soignée par Marie-Hélène, elle a failli perdre sa jambe.

de videos

C’était ça, la maison de l’horreur : un taudis déserté par les plus élémentaires valeurs de l’humanité. Les débats sur la peine reprendront la semaine prochaine.