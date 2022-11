Condamné pour avoir détourné l’héritage de sa compagne: plus de 100.000€!

« Je comptais bien la rembourser, mais je n’y suis jamais arrivé parce que pensionné de l’armée suite à un accident, je n’avais que 1.300 € de pension. Mais avec cet argent, j’ai aussi payé des dépenses communes au couple, comme des vacances, une voiture par exemple. Elle croyait que c’était mon argent. »

« Il nous a volé notre avenir »

Pour l’avocat de Juliette, Me Paul Thomas, partie civile, cette dernière a été complètement roulée dans la farine par son compagnon, en qui elle avait entière confiance. Elle avait des projets de vie, comme acheter une maison. Et se retrouve aujourd’hui sans rien. Ce qui pour elle est dramatique et désespérant. « Il nous a volé notre avenir, à moi et notre enfant. Je ne pouvais imaginer qu’on puisse être aussi mauvais. Ce n’est qu’après coup que j’ai réalisé que j’avais été manipulée et que j’étais sous contrôle », avait déclaré Juliette.

M. Seret, ministère public, avait évoqué un comportement particulièrement déplaisant, qui a eu des conséquences désastreuses pour Madame. Il réclamait un an et demi de prison.

Il veut rembourser

Pour son avocat Me Royen, qui plaidait la suspension du prononcé, il a été pris dans un engrenage et a été acculé, mais il l’a déjà payé très cher par la ruine de son couple. Comme souvent, au début, il comptait bien rembourser sa compagne, mais on ne peut faire saigner une pierre. « Si vous le mettez en prison, il ne pourra pas rembourser Juliette, ce qu’il compte faire car il a retrouvé un emploi. »