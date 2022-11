Nommée aux NRJ Music Awards, Mentissa nous avoue qu’elle a: «énormément souffert» de son propre regard: «J’ai pris du poids au point que je ne pouvais plus me regarder à la télé»

Oui. La chanson « Et bam » a bien voyagé. Beaucoup de gens la connaissent. Mais je suis consciente d’être face à de grands artistes, dont un autre Belge, Pierre de Maere. Mais je ne me mets pas la pression. J’entends profiter à fond de cette soirée, peu importe que je gagne ou pas. Je suis fière de moi et je prends cette cérémonie comme un cadeau.

Votre premier album, que vous avez coécrit, s’intitule « La vingtaine », qui est aussi la chanson d’ouverture. C’est le morceau qui vous définit le mieux ?

Oui. J’ai 23 ans et, en un an, j’ai tellement évolué… C’est un âge auquel on ne se connaît pas encore vraiment. On se cherche, on se trouve ou pas. Cet album continent beaucoup de titres très personnels. Ça parle de moi, de ce que j’ai pu ressentir, de ce que je vis.

« A un moment, je m’affamais »

Une des chansons, « Balance », évoque le complexe de poids.

J’ai énormément souffert de mon propre regard sur moi. Je me suis beaucoup jugée. A un moment donné, j’ai pris du poids au point que je ne pouvais plus me regarder à la télé, tellement je n’aimais pas ce que je voyais. Je me pesais tous les jours. J’ai eu un rapport très dur à la nourriture, je ne mangeais plus ou peu. Ça a été très handicapant, en particulier cette dernière année. Avant, je n’étais pas connue, les gens ne me regardaient pas. Et là, j’ai l’impression que les gens me regardent tout le temps, me jugent. Même si ce n’est pas le cas, c’est ce que je ressens et je me dis alors que je dois encore perdre plus de poids. Cette pression d’avoir un corps parfait est devenue encore plus oppressante qu’avant. A un moment, je m’affamais.

Comme vous le chantez, il a fallu vous libérer de cette obsession ?

C’est exactement ça. S’accepter et ne plus laisser un chiffre sur une balance définir ma valeur, ma beauté et décider de ce que je vais manger ou pas. Ça a été très difficile de sortir de ce cycle toxique et je suis encore un peu dedans. Pour ça, cet album a eu un côté thérapeutique. Quand on met des mots là-dessus, qu’on le chante, qu’on reçoit d’autres témoignages, ça permet de relativiser et de se dire qu’en fait, ça va, que ce n’est pas aussi grave que ça. Ecrire ce titre m’a libérée.