Rencontre avec Kev Adams à Liège, «une ville électrique»: «Le cinéma prend de plus en plus d’importance pour moi»

Il existe des festivals du film un peu partout dans le monde. Mais il est rare que l’on mette la comédie à l’honneur d’une telle façon. Voir évoluer ce festival de la sorte à Liège avec le public, je trouve ça formidable. La comédie manque clairement de ce genre d’initiative. Je tenais absolument à être présent. Nous nous étions promis avec les organisateurs que je reviendrais au festival en cas de succès du film « Maison de retraite ». Je suis non seulement fidèle à mes promesses mais également très heureux de venir soutenir la comédie à Liège.

On vous voit de plus en plus au cinéma.

C’est vrai. Le cinéma a toujours été l’une de mes plus grandes passions. C’est un de mes rêves. J’aime être comédien mais j’adore également tous les autres corps de métiers. Metteurs en scène, producteur, scénariste, il y a quelque chose qui me fascine. Même si la scène reste mon premier amour.

Justement, peut-on facilement combiner les deux ?

J’essaye de garder un certain équilibre. Je viens de sortir un spectacle pour Netflix et j’en prépare un autre pour le live. Mais c’est vrai que ça tend à aller plus vers le cinéma. Je reçois aussi d’avantage de propositions dans ce sens. Le cinéma prend une place de plus en plus importante.

Où en est votre actualité ?

Je suis en train de terminer le film « Comme par magie » de Christophe Barratier, le réalisateur des « Choristes », avec Gérard Jugnot. Sa sortie est prévue au cinéma l’année prochaine. Mais avant cela, il y aura le film « Happy New Year » qui sortira pour le nouvel an le 28 décembre, uniquement sur Netflix. C’est une comédie romantique en duo avec Camille Lellouche qui a été tournée à huis clos durant le confinement.

On parle également d’une série.

C’est une mini-série de 6 épisodes de 52 minutes qui sortira sur TF1 et Disney+ en avril prochain. Une sorte de « Retour vers le Futur ». L’histoire d’un mec qui se parle à lui-même, plus jeune, et qui va changer sa vie et son destin. On est moins dans la comédie, plutôt dans le thriller. Une première pour moi.